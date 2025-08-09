"Tra la multa per le ingiustificate assenze e le trattenute sullo stipendio per tutti i giorni in cui è mancato, verrà fatto un conto totale. Non ora, ma nel momento in cui l’Atalanta riterrà più opportuno. In fin dei conti siamo in una fase delicata della trattativa, in attesa che l’Inter torni a fare una mossa per arrivare all’attaccante nigeriano. L’Atalanta non ha alcuna intenzione di alzare più polvere di quanto abbia fatto il suo tesserato in questi giorni. E così attende l’evolversi della situazione. Il giocatore viene continuamente convocato per gli allenamenti a Zingonia, d’altronde è un tesserato del club e così deve essere. Inoltre avrebbe il piano di recupero dal problema muscolare da seguire per tornare a disposizione per giocare. Chi lo sa se nel luogo segreto in cui si è rifugiato non si stia facendo seguire da un esperto...", aggiunge il quotidiano.