L'Atalanta attende le prossime mosse dell'Inter e del giocatore e pensa a come multare Lookman alla fine del mese. Il comportamento dell'attaccante verrà sanzionato.
calciomercato
Lookman, la sanzione dall’Atalanta arriverà e sarà doppia. Non ora, ma a fine mese i conti
"La linea della società rimane identica anche dopo il quinto giorno consecutivo di assenza. L’Atalanta per il momento non intende prendere provvedimenti verso Ademola Lookman, ma si riserverà di farlo a tempo debito. Le azioni sanzionatorie verranno attivate nel momento che il club riterrà più opportuno. Facile immaginare che si arrivi quindi alla fine di agosto, quando facendo la rendicontazione del mese si calcoleranno i giorni assenza ingiustificata. Il messaggio comunque è chiaro: Lookman non resterà impunito", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Tra la multa per le ingiustificate assenze e le trattenute sullo stipendio per tutti i giorni in cui è mancato, verrà fatto un conto totale. Non ora, ma nel momento in cui l’Atalanta riterrà più opportuno. In fin dei conti siamo in una fase delicata della trattativa, in attesa che l’Inter torni a fare una mossa per arrivare all’attaccante nigeriano. L’Atalanta non ha alcuna intenzione di alzare più polvere di quanto abbia fatto il suo tesserato in questi giorni. E così attende l’evolversi della situazione. Il giocatore viene continuamente convocato per gli allenamenti a Zingonia, d’altronde è un tesserato del club e così deve essere. Inoltre avrebbe il piano di recupero dal problema muscolare da seguire per tornare a disposizione per giocare. Chi lo sa se nel luogo segreto in cui si è rifugiato non si stia facendo seguire da un esperto...", aggiunge il quotidiano.
