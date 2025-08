Lookman furioso, ora cosa farà l’Inter? “Marotta e Ausilio ora vogliono capire se…”

Lookman non è stato convocato per l'amichevole col Lipsia perché ancora alle prese con l'infortunio. "Ieri Ivan Juric non l’ha incluso nella lista dei convocati per l’amichevole con il Lipsia, ma questo perché il nigeriano non è ancora a posto (si è sempre allenato a parte pure in questa settimana per i postumi dell’infortunio al polpaccio sinistro che ha zavorrato la sua preparazione), non è dato a sapersi cosa succederà quando invece Lookman sarà arruolabile, ma tutto fa pensare che non si vada incontro a un Koopmeiners-bis. A dimostrarlo l’atteggiamento dell’Atalanta. Ieri, quando l’Inter ha ricevuto la risposta negativa alla sua offerta, senza che la controparte facesse il prezzo per il cartellino del giocatore, in viale della Liberazione hanno pensato (erroneamente) che i Percassi considerassero incedibile Lookman. Invece da Bergamo è trapelata una versione decisamente più accomodante, ovvero che l’Atalanta non ha ritenuto congrua/sufficiente l’offerta economica dell’Inter, pari a 42 milioni più 3 di bonus per il cartellino, a titolo definitivo", aggiunge poi Tuttosport.