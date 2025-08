Gli aggiornamenti di Sky Sport sulla questione Lookman. E intanto il calciatore non è in Italia ma all'estero

Matteo Pifferi Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 18:37)

Non ci sono aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Una trattativa che sembra entrata in una fase di stallo, in attesa della prossima mossa.

Il calciatore è fuori dall'Italia e ha già manifestato la volontà di andare all'Inter, che però aspetta una risposta dall'Atalanta sulla cifra necessaria per prendere l'attaccante nigeriano.

Massimiliano Nebuloni, inviato di Sky Sport dal centro sportivo dell'Atalanta, ha parlato così: "Lookman è una questione che l'Atalanta avrebbe evitato volentieri, memori di Koopmeiners l'anno scorso. Quando le vicende di mercato diventano così lunghe e intricate non è mai buono per nessuno, né per il club né per il calciatore. L'Atalanta ha intenzione di mantenere il profilo basso, ha deciso di aspettare ed è in attesa di una mossa dell'entourage del giocatore, dell'Inter o di un club terzo interessato"

"Quello che sappiamo è che Lookman probabilmente è all'estero, ha scelto una destinazione più serena dal punto di vista ambientale per guarire dal problema al polpaccio anche perché andare in giro per Bergamo in questi giorni non sarebbe stato opportuno per tante ragioni, l'Atalanta è concentrata però anche sulle questioni di mercato extra Lookman, la priorità è l'attaccante al posto di Retegui"