Non c'è un ultimatum da parte dell'Inter per Lookman ma la sensazione è che entro inizio settimana prossima l'affare sarà definito

Matteo Pifferi Redattore 31 luglio - 08:00

"Entro la prossima settimana — diciamo pure entro i primi giorni — l’Inter saprà se Ademola Lookman potrà unirsi alla ThuLa per lanciare l’assalto nerazzurro allo scudetto. Un ultimatum non c’è – non è questo il punto, se a trattare sono due club in ottimi rapporti come Inter e Atalanta – ma la sensazione che la trattativa dell’estate stia per imboccare le ultime curve si è fatta più forte nelle ultime ore". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al dialogo tra Inter e Atalanta per Lookman.

Le parti torneranno a parlarsi anche nelle prossime ore per tentare di accorciare ancora la differenza tra domanda e richiesta. "Ballano 5 milioni, che non sono pochi ma nemmeno una montagna. Lo sanno i due club e lo sa lo stesso Lookman, che dall’Inter ha avuto una prova d’amore grande così: quell’anello da 45 milioni di carati è l’ennesima dimostrazione che i nerazzurri di Milano non hanno occhi che per lui", aggiunge La Rosea che poi rimarca come l'Inter non stia in prendendo in considerazione alternative: Nkunku è stato proposto ma i nerazzurri restano concentrati sull'affare Lookman, il quale ha rifiutato la corte del Napoli.

Lookman che ieri si è allenato regolarmente a Zingonia anche se, a differenza di martedì, questa volta non erano presenti i suoi agenti. La volontà del calciatore, comunque, è irremovibile: vuole andare all'Inter. "Almeno finora - e questo i dirigenti dell’Atalanta si augurano prosegua - il nigeriano ha tenuto fede ad una “promessa” fatta all’inizio di questa vicenda, ovvero di mantenere un atteggiamento professionale, senza “strappi”. Anche alla luce di questa esigenza, ovvero gestire nell’immediato la forte volontà di Lookman di vestire un altro nerazzurro senza la necessità di arrivare a soluzioni traumatiche, vanno lette le dichiarazioni di ieri dell’ad Percassi, in particolare quella sulla valutazione serena dell’offerta Inter che il club bergamasco farà «in questi giorni». Che possono essere importanti anche a livello diplomatico, in attesa di eventuali nuove mosse interiste", spiega La Gazzetta che poi chiosa così:

"A livello “burocratico”, una risposta alla pec interista di martedì, con la proposta da 42 milioni più 3 di bonus, dovrebbe arrivare entro venerdì, ma dati i rapporti fra i due club si tratterebbe più che altro di un cavillo formale: Marotta e Percassi non hanno bisogno di parlarsi via mail e non è difficile pensare che torneranno a farlo con altre modalità nelle prossime ore".