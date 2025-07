Ademola Lookman ha raggiunto un accordo con l'Inter ma la trattativa tra Inter e Atalanta non è ancora ben indirizzata

Non è un mistero, infatti, che l'Atalanta chieda una cifra alta per liberare Lookman, a maggior ragione dopo l'addio di Retegui che ha fruttato alla Dea più di 65 mln di euro. Lookman e i suoi agenti, però, avevano stipulato un accordo verbale con l'Atalanta un anno fa per farlo liberare questa estate qualora fossero arrivate offerte interessanti.