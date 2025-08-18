L'Inter ha chiuso la cessione di Zalewski con l'Atalanta e ha riallacciato i rapporti per un possibile affare Lookman

Andrea Della Sala Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 11:16)

L'Inter ha definito la cessione di Zalewski all'Atalanta. Non ci sono stati contatti anche per quanto riguarda Lookman, ma intanto è stato rotto il ghiaccio tra i due club.

"Si tratta di Nicola Zalewski, riscattato dalla Roma a giugno per 6,5 milioni di euro, sfruttando delle condizioni favorevoli e rivenduto all'Atalanta (oggi le vi-site) a 17, con una robusta plusvalenza, lasciando andare un giocatore su cui Chivu non ha mai puntato in estate. L'affare è slegato dalla questione Lookman, ma è stato comunque un motivo per sedersi attorno a un tavolo e rafforzare un legame stretto tra i club coinvolti: con gli ultimi giorni di mercato, non è detto che non si torni a trattare, stavolta proprio per l'anglonigeriano, separato in casa a Bergamo", scrive il Giorno.

"L'Inter ha poi un'altra cessione, quella di Taremi, da intavolare. Alla finestra Fulham (che potrebbe a quel punto calare le pretese verso l'Atalanta per Muniz) e Leeds. E l'iraniano a dover far posto a Lookman o a chi per lui, a meno che da via della Liberazione non si decida di prendere definitivamente una strada differente. Koné, se i Friedkin si convinceranno a cederlo per acquistare i rinforzi voluti da Gasperini. A quel punto in lista Champions finirebbero sette centrocampisti e quattro punte. Le stesse dell'anno scorso ma con 24 giocatori, uno in più: Pio Esposito, tornato alla base, è infatti inseri-bile come elemento del proprio vivaio", aggiunge il quotidiano.