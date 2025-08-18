Il centrocampista polacco, arrivato a Milano a gennaio e riscattato solamente poche settimane fa, è a un passo dall'Atalanta

Fabrizio Biasin, con un post pubblicato su X, ha detto la sua sul futuro di Nicola Zalewski, destinato a trasferirsi all'Atalanta a titolo definitivo dopo essere stato riscattato dall'Inter solamente poche settimane fa: "L'Inter vende Zalewski (per me molto forte), rinuncia a uno dei pochi giocatori della rosa capaci di creare superiorità e dovrà necessariamente rimettere nel gruppo dribbling e corsa.