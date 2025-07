Domani sembra essere il giorno giusto per il nuovo incontro tra i club per provare a definire l'affare Lookman

Sono ore calde per il futuro di Ademola Lookman tanto che domani potrebbe essere il giorno del nuovo incontro tra i club per provare a definire l'affare.

"Quarantotto ore al cardiopalma. Prima il possibile dentro-fuori del Milan per Ardon Jashari, quindi il nuovo affondo dell’Inter per Ademola Lookman. I due club milanesi sono arrivati alla settimana della verità per i due grandi obiettivi del loro mercato. Quello rossonero, il centrocampista svizzero del Club Bruges, è tema di trattativa fra Tare e i dirigenti belgi ormai da oltre un mese; quello nerazzurro invece è diventato un argomento caldo delle ultime due settimane, quando Marotta e Ausilio, di comune accordo con Chivu e grazie al via libera di Oaktree, hanno scelto di fare all in col restante budget di mercato sull’attaccante nigeriano dell’Atalanta", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.