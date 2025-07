Ivan Zazzaroni continua con i suoi aggiornamenti, tramite social, ai follower nerazzurri che gli chiedono di Ademola Lookman . Nelle scorse ore, il direttore del Corriere dello Sport era tornato a parlare dell'attaccante dell'Atalanta e della volontà del club interista, in particolare del presidente Marotta, di regalarlo a Chivu perché possa avere più soluzioni in attacco.

Anche lui ha precisato che la prossima tappa della trattativa potrebbe essere martedì quando il presidente incontrerà Percassi in Lega. Aveva anche aggiunto: "Spero chiudano in fretta e potete facilmente intuire il motivo". Evidentemente c'è troppa curiosità attorno al caso e sono tante le domande poste in merito al giornalista che nel pomeriggio è tornato sul suo post e ha aggiunto altro rispetto alla concorrenza che ruota attorno all'attaccante.