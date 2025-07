"L’Inter, che stava raccogliendo 60 milioni per accaparrarsi il centrocampista Ederson, adesso avrebbe virato il suo interesse verso l’esterno offensivo nigeriano. Dopo l’interessamento, la squadra di Milano avrebbe pronti però «solo» 40 milioni di euro da offrire ai Percassi per il goleador di Dublino. Una somma giudicata insufficiente dalla società, che ne sta per incassare 65 dall’Arabia per Retegui. Lookman, Pallone d’Oro africano, è valutato almeno 50 milioni", riporta il Corriere di Bergamo.

"Il giocatore, però, non è indifferente ai sondaggi dei dirigenti meneghini, il suo entourage avrebbe già un’intesa con gli uomini mercato dell’Inter, anche perché gli proporrebbero uno stipendio ritoccato verso l’alto, intorno ai 4 milioni a stagione. Il problema per l’Inter è recuperare la liquidità necessaria, dal momento che Frattesi è stato blindato e ancora deve cedere Stankovic, Sebastiano Esposito e Taremi. Queste vendite servivano per Ederson, l’altro obiettivo della squadra di Marotta. Il piano dell’Inter è quindi quello di convincere il giocatore e poi chiedere uno sconto all’Atalanta puntando sulla Coppa d’Africa, che allontanerà Lookman dalla Serie A e dalla Champions tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I nerazzurri di Milano giocano anche un’altra carta: inserire il cartellino di Asllani, centrocampista classe 2002 valutato intorno ai 18 milioni, per pagare Lookman non più di 25 milioni. Sul goleador da 20 reti stagionali, si sta scatenando un’asta: anche l’Atletico Madrid continua a cercarlo, oltre a Liverpool e Arsenal", spiega il quotidiano.