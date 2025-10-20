“La telenovela Lookman non è stata come quella di Mbappé, ma in Italia è stata totale, c’era un’attenzione alla situazione tra Inter e Atalanta… Ogni giorno chiedevo io, mattina, sera… Spiego come funziona: la mattina di solito è più tranquilla, pomeriggio si tratta, la sera è come se raccogliessi le reti del pescatore e vedi cos’hai pescato ecco. La mattina un check, mentre durante il giorno per Lookman per esempio scrivi anche 6 o 7 volte alla fonte per capire se qualcosa è cambiato.