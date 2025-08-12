Aggiornamenti su Ademola Lookman da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. Questo il prezzo fissato dall’Atalanta per il giocatore, ma occhio alle ultimissime sulla situazione.
Aggiornamenti su Ademola Lookman da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia: ecco le ultimissime sulla situazione
“Aggiornamenti Lookman: nessuna telefonata da Milano dopo la rottura. Unico interesse ufficioso resta quello del Napoli. Manna sul pezzo. Inter fuori. Strategia prima del rilancio? Percassi rientrerà domani da Londra. Intanto Lookman continua a non rispondere al suo club”, ha scritto Criscitiello su X.
