SI – Blitz Atalanta per Muniz, ora Lookman può partire! Ecco il prezzo per l’Inter

Occhio alle ultimissime sul futuro di Ademola Lookman, ora può partire: fissato il prezzo per l'Inter secondo Sportitalia
Alessandro Cosattini Redattore 

Occhio alle ultimissime sul futuro di Ademola Lookman. Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ora l'Atalanta ha fissato il prezzo per l'attaccante.

"Blitz Atalanta. Percassi a Londra per chiudere Rodrigo Muniz. Affare da 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Affare in dirittura ma non chiuso. Serve qualche altro giorno!

Adesso Lookman può partire: 55 milioni la richiesta della Dea", ha scritto su X il giornalista. Questa dunque la richiesta economica per l'attaccante, primo obiettivo di mercato dell'Inter.

