Occhio alle ultimissime sul futuro di Ademola Lookman. Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ora l'Atalanta ha fissato il prezzo per l'attaccante.
SI – Blitz Atalanta per Muniz, ora Lookman può partire! Ecco il prezzo per l’Inter
Occhio alle ultimissime sul futuro di Ademola Lookman, ora può partire: fissato il prezzo per l'Inter secondo Sportitalia
"Blitz Atalanta. Percassi a Londra per chiudere Rodrigo Muniz. Affare da 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Affare in dirittura ma non chiuso. Serve qualche altro giorno!
Adesso Lookman può partire: 55 milioni la richiesta della Dea", ha scritto su X il giornalista. Questa dunque la richiesta economica per l'attaccante, primo obiettivo di mercato dell'Inter.
