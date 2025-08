Il giocatore non partirà per la Germania per via del suo infortunio. L'Atalanta deve rispondere all'Inter, ma l'offerta non basta ancora

"Tutto fermo per Lookman. La squadra oggi pomeriggio partirà per la Germania, ma senza di lui, che continua a lavorare a parte a Zingonia. Luca Percassi mercoledì l’ha esplicitato: il nigeriano vuole lasciare l’Atalanta. Sono passate più di due settimane dal suo lieve stiramento al polpaccio ma, se non fosse stato ancora infortunato, Lookman oggi sarebbe stato regolarmente convocato. Non c’è quindi nessuno uno strappo tra il giocatore e il club bergamasco, anzi, a Colonia, tra una settimana, il nigeriano potrebbe esserci. Rispetto a un anno fa, quando a bussare alla porta era stato il Psg, Lookman non sta chiedendo di non essere convocato. Segno che ha fiducia nelle decisioni che prenderà l’Atalanta", riporta il Corriere di Bergamo.