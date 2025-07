A Sportitalia si è parlato della trattativa per il nigeriano che non si sblocca: il club bergamasco continua a chiedere la cifra fissata per l'attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 23:32)

«L'Atalanta sotto i 50 mln di euro non cederà Lookman. I Percassi non hanno bisogno di soldi, he hanno preso 70 da Retegui. Se l'Inter vuole il giocatore deve sedersi al tavolo con l'Atalanta e trattare dai 50 mln in su. Senza quella cifra la trattativa non si chiuderà né ora né 18 di agosto».

A Sportitalia, così Michele Criscitiello ha parlato della trattativa per il nigeriano riferendo che a creare grande caos è stato anche la volontà degli agenti del calciatore di spingere tanto in direzione Milano. I contatti che il club nerazzurro avrebbe preso prima con il giocatore non ha dato una mano all'operazione, secondo la versione del direttore di Sportitalia.

Alfredo Pedullà, durante la trasmissione serale dedicata al calciomercato, ha sottolineato: «L'Inter vorrebbe fare un difensore e un centrocampista che però non sono priorità specie in difesa se non esce nessuno. Seguiti De Winter e leoni, club concentrato sull'attacco al momento e su Lookman».

(Fonte: SI)