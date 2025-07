Attenzione alla vicenda Leoni dopo il famoso incontro con il Parma per Bonny, lì si è parlato di Leoni. Il Parma non vorrebbe cederlo ma non ci sono incedibili, il Parma lo valuta da 30 mln in su e soprattutto può considerare un'eventuale contropartita, è una possibilità. E tra queste contropartite che possono essere gradite e di gradimento c'è Sebastiano Esposito, che ha avuto richieste dal Cagliari e Fiorentina. Faccio un esempio: se il Parma chiede 30 mln più 5 di bonus, e non credo di essere troppo distante dalla realtà, per Leoni allora la contropartita gradita da 6-7 mln di valutazione di Esposito può abbassare il cash. Leoni + Lookman, la doppia L è l'idea forte dell'Inter. Poi le idee devono essere portate fino in fondo e poi ci sono piani B ma il mercato va raccontato ora dopo ora