Il club nerazzurro resta alla finestra per il giocatore che deve risolvere la situazione con i Percassi

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 08:16)

Coccolato e apprezzato dai tifosi pure quando Gasperini lo attaccò per il rigore sbagliato e fuori da Zingonia arrivò lo striscione: "Mola non aver paura di sbagliare un calcio di rigore". Gli atalantini gli hanno dimostrato altrettanto la delusione dopo che Lookman ha rotto completamente con l'Atalanta. Per lui la promessa di cessione vale più di tutto e allora prima ha cancellato ogni riferimento alla sua storia recente con la squadra bergamasca, poi ha chiesto la cessione pubblicamente. E infine non si è presentato agli allenamenti dopo aver svuotato l'armadietto. Cinque giorni di assenza ingiustificata e un allontanamento anche fisico da Bergamo.

La società ovviamente non apprezza e sta per arrivare per il giocatore una multa "e con ogni probabilità sarà abbastanza pesante", scrive il Corriere dello Sport. "Un atteggiamento che ha deluso tutti in casa Dea, a partire da chi gli aveva dato fiducia dopo la breve parentesi al Leicester e l'avventura tutt'altro che indimenticabile in maglia Lipsia", si legge.

L'Inter che fa? — L'Inter dal canto suo segue gli sviluppi, senza fissare una data di scadenza e soprattutto "non segue piste parallele", secondo il quotidiano sportivo. Perché l'intenzione è quella di portare Lookman alla corte di Chivu, senza passi affrettati. L'Atalanta dovrà risolvere la situazione e il giocatore verrà probabilmente ceduto alla fine della sessione di mercato. Difficile pensare che il giocatore rimanga in tribuna per mesi "anche se nessun provvedimento può essere escluso a priori", spiega il giornale sportivo.

Al momento Marotta non rilancia al buio e lascia la prima mossa ai Percassi che sanno dell'interesse di altri club, ma non hanno ricevuto altre offerte. Quando arriverà la sanzione, il giocatore dovrà riprendere contatti con l'Atalanta per evitare il tutti contro tutti e auspicare una soluzione e a quel punto l'Inter e il club bergamasco riallacceranno i fili del discorso più lungo dell'estate.

(Fonte: CdS)