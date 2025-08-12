L'Inter continua a sperare di poter arrivare ad Ademola Lookman. L'attaccante dell'Atalanta è il grande obiettivo della squadra di Chivu, ma ancora non c'è un accordo con il club bergamasco. Le prossime ore potrebbero essere importanti in questo affare.
Nuovo aggiornamento per quanto riguarda il capitolo Lookman. Il club nerazzurro proverà a rimettersi in contatto coi bergamaschi
"Tutto tace, ma l'Inter ha la volontà in queste ore di riaprire un dialogo con l'Atalanta per capire se c'è lo spiraglio per riaprire questa trattativa oppure no. A questo punto vuole capire se aspettare Lookman, se rilanciare, se inserire un giocatore giovane della prima squadra che possa servire all'Atalanta o se virare su un altro giocatore. Ore decisive per capire fattibilità reale di questa operazione che l'Inter e Lookman vogliono fortemente", riporta Sky Sport.
