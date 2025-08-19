FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Lookman, Atalanta attende eventuali offerte: Inter ci può ripensare? Le ultimissime

calciomercato

Sky – Lookman, Atalanta attende eventuali offerte: Inter ci può ripensare? Le ultimissime

Sky – Lookman, Atalanta attende eventuali offerte: Inter ci può ripensare? Le ultimissime - immagine 1
Ademola Lookman è tornato oggi a Zingonia dopo il periodo di assenza di circa due settimane: l'Inter ci può ripensare?
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Lookman, Atalanta attende eventuali offerte: Inter ci può ripensare? Le ultimissime- immagine 2

Ademola Lookman è tornato oggi a Zingonia dopo il periodo di assenza di circa due settimane. Come riportato da Sky Sport, si allenerà da solo fino alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. E ora quale sarà il suo futuro?

Inter
Getty Images

“L’Atalanta valuterà le eventuali offerte che arriveranno per il nigeriano, ma finora i nerazzurri non hanno parlato né con il giocatore né con il suo procuratore”, si legge su gianlucadimarzio.com.

Sky – Lookman, Atalanta attende eventuali offerte: Inter ci può ripensare? Le ultimissime- immagine 4
Getty

Da capire se l’Inter ci ripenserà o meno, sono attesi aggiornamenti anche in questo senso sul futuro di Lookman. Per il momento, i nerazzurri hanno cambiato strategia e sono concentrati su questi due colpi.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA