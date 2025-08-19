Ademola Lookman è tornato oggi a Zingonia dopo il periodo di assenza di circa due settimane. Come riportato da Sky Sport, si allenerà da solo fino alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. E ora quale sarà il suo futuro?
Sky – Lookman, Atalanta attende eventuali offerte: Inter ci può ripensare? Le ultimissime
Ademola Lookman è tornato oggi a Zingonia dopo il periodo di assenza di circa due settimane: l'Inter ci può ripensare?
“L’Atalanta valuterà le eventuali offerte che arriveranno per il nigeriano, ma finora i nerazzurri non hanno parlato né con il giocatore né con il suo procuratore”, si legge su gianlucadimarzio.com.
Da capire se l’Inter ci ripenserà o meno, sono attesi aggiornamenti anche in questo senso sul futuro di Lookman. Per il momento, i nerazzurri hanno cambiato strategia e sono concentrati su questi due colpi.
