Ademola Lookman è tornato oggi a Zingonia dopo il periodo di assenza di circa due settimane. Come riportato da Sky Sport, si allenerà da solo fino alla chiusura della finestra estiva di calciomercato . E ora quale sarà il suo futuro?

Da capire se l’Inter ci ripenserà o meno, sono attesi aggiornamenti anche in questo senso sul futuro di Lookman. Per il momento, i nerazzurri hanno cambiato strategia e sono concentrati su questi due colpi.