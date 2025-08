Non basterà a convincere il club bergamasco il gesto social del giocatore. L'offerta dell'Inter è stata rifiutata e non si sbloccherà facilmente la situazione

"Matassa complicata da sbrogliare, stallo regnante e difficoltà nel capire se e come la trattativa possa sbloccarsi". Il quotidiano La Stampa parla così della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman . L'offerta da 45 mln totali, tra parte fissa e bonus, è stata respinta e il calciatore ha dimostrando con un gesto social di non aver apprezzato. Su Instagram ha tolto ogni riferimento al club bergamasco con cui ha vinto l'Europa League.

"Ademola Lookman-Atalata-Inter, il triangolo che a Bergamo non avevano considerato, rischia di monopolizzare tutto il mercato estivo. Togliendo ogni riferimento della Dea sui propri social, il nigeriano è andato allo scontro totale. E al netto del problema al polpaccio che lo ha portato a lavorare in solitaria a Zingonia, la questione resta intricata", conclude il giornale riferendosi in un trafiletto alla questione che sta tenendo banco nel mercato interista in questo momento.