"Per gli appassionati delle serie a puntate, ieri a Bergamo è andato in onda un nuovo episodio. Nel tormentone relativo al trasferimento all’Inter di Ademola Lookman, è entrato in scena direttamente Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta. I bergamaschi sembrano voler prendere tempo davanti all’offerta presentata martedì dall’Inter via pec: 42 milioni di base fissa più 3 di bonus per strappare il nigeriano alla squadra di Juric". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman.