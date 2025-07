Padovan: “Lookman-Inter? Si fa a queste cifre. Chivu mi piace ma…”

"Il Napoli resta la favorita quest'anno, ha vinto lo scudetto anche perché l'Inter non ha fatto l'Inter fino in fondo. Il Napoli oggi ha la miglior rosa del campionato ma non è in assoluto davanti a tutti: se l'Inter prende Lookman per me sono alla pari, l'Inter con Lookman fa pari col Napoli. La differenza è ancora in panchina, Conte è Conte e Chivu è un semi esordiente che può fare bene. A me piace per come parla e come vuol far giocare l'Inter però è da verificare. L'Inter è l'Inter anche per lui che è stato un giocatore interista, è una cosa completamente diversa"