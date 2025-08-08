Lookman è l'obiettivo principale dell'Inter in questa fase di mercato. Il club nerazzurro aspetta l'Atalanta, intanto ragiona sulla prossima proposta, sul limite fino al quale potrebbe spingersi per convincere i bergamaschi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Lookman, Inter in attesa. Marotta studia il rilancio: cosa prevede la nuova proposta
calciomercato
Lookman, Inter in attesa. Marotta studia il rilancio: cosa prevede la nuova proposta
L'Inter ha Lookman come priorità per l'attacco e aspetta che l'Atalanta comunichi ufficialmente una valutazione del giocatore
"L’Inter resta in attesa di una comunicazione dell’Atalanta sulla valutazione di Lookman: Marotta studia il rilancio da 45 milioni di parte fissa, anche per evitare l’inserimento dell’Arsenal. Intanto il Cagliari è passato in vantaggio nel duello con il Parma per Sebastiano Esposito: all’Inter andranno circa 5 milioni", scrive Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA