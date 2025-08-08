Lookman rimane la priorità dell'Inter che non vuole però prolungare troppo la trattativa e guarda anche ad altre opzioni

Lookman rimane la priorità dell'Inter che non vuole però prolungare troppo la trattativa e guarda anche ad altre opzioni. Il giocatore, al momento, vuole solo vestire la maglia dell'Inter.

"Convince poco la storia della clausola 'anti-Serie A' stabilita dalle narrazioni bergamasche, altrimenti perché Beppe Marot-

ta avrebbe rilanciato? Meglio lasciar lavorare 'padre tempo', con il giocatore che continua a disertare l'attività con l'Atalanta a Zingonia (senza provvedimenti disciplinari), e viale Liberazione che non fa trasparire altro obiettivo rispetto al ventisettenne che due stagioni or sono decise con una storica tripletta la finale di Europa League", scrive il Giorno.