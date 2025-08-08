Lookman rimane la priorità dell'Inter che non vuole però prolungare troppo la trattativa e guarda anche ad altre opzioni. Il giocatore, al momento, vuole solo vestire la maglia dell'Inter.
calciomercato
Inter, una narrazione da Bergamo non convince. Piano B a Lookman in elaborazione: nome top
"Convince poco la storia della clausola 'anti-Serie A' stabilita dalle narrazioni bergamasche, altrimenti perché Beppe Marot-
ta avrebbe rilanciato? Meglio lasciar lavorare 'padre tempo', con il giocatore che continua a disertare l'attività con l'Atalanta a Zingonia (senza provvedimenti disciplinari), e viale Liberazione che non fa trasparire altro obiettivo rispetto al ventisettenne che due stagioni or sono decise con una storica tripletta la finale di Europa League", scrive il Giorno.
"Ovviamente, il piano B è in elaborazione (ed è Antonio Nusa), la prossima settimana dovrebbe essere quella del dentro o fuori pur considerando i tempi della trattativa ad oggi non da telenovela come accaduto, per esempio, al Milan con Jashari. Con il quale c'è la connessione della totale e incondizionata volontà del giocatore", aggiunge il quotidiano.
