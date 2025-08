Altro no dell'Atalanta all'Inter per Ademola Lookman: nel tardo pomeriggio di ieri il club bergamasco ha informato quello milanese del proprio rifiuto dell'ultima proposta da 42 milioni più 3 di bonus. La Gazzetta dello Sport racconta così la decisione degli orobici: "La risposta dell’Atalanta, in linea con gli obblighi dovuti alla ricezione di una pec, come detto è arrivata a metà pomeriggio di ieri, quando l’ad Luca Percassi e il ds Tony D’Amico, nei loro uffici di Zingonia, al termine di una lunga riunione non focalizzata solo sul “caso Lookman”, hanno scritto e inviato la replica alla proposta dell’Inter. Confermando la linea che il club aveva deciso di tenere già dalla sera precedente, se non dalle ore immediatamente successive all’offerta iniziale del club milanese.