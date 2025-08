Per l’Inter, almeno secondo la mail e gli ultimi colloqui avuti con la Dea, i bergamaschi non hanno mai manifestato la volontà di cedere Lookman

Marco Astori Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 08:02)

E' arrivata, nel tardo pomeriggio di ieri, la tanto attesa risposta dell'Atalanta all'Inter per Ademola Lookman: offerta rifiutata, 42 milioni più 3 di bonus non bastano. Ecco quanto accaduto nelle scorse ore secondo La Gazzetta dello Sport: "L’Atalanta ha risposto all’ora del tè. Intorno alle 17.30, attraverso una mail, i piani alti dell’Inter hanno appreso della «non accettazione della gentile offerta» dei nerazzurri di Milano per Ademola Lookman. «Grazie per esservi interessati a un nostro calciatore». Poche righe precise, studiate, secche, per comunicare un gran rifiuto, tant’è che da ieri pomeriggio Ausilio e Marotta hanno poggiato le nocche della mano sotto il mento e si sono rannicchiati su loro stessi, intenti a riflettere sulla prossima mossa come se fossero i pensatori scolpiti da Rodin.

Il 29 luglio, dopo l’incontro in Lega tra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’amministratore della Dea Luca Percassi, dagli uffici di Viale della Liberazione è arrivata una seconda proposta, stavolta ritoccata: 45 milioni bonus compresi. Nello specifico, 42 di parte fissa più tre di bonus. Questo il prezzo ritenuto congruo dall’Inter per un giocatore di quasi 28 anni reduce da tre annate in doppia cifra in Serie A. La punta esterna che nel 2024 regalò l’Europa League a Gasperini con una tripletta al Bayer Leverkusen. Marotta aveva parlato della trattativa anche il giorno prima, durante la conferenza di Chivu, specificando che l’affare non sarebbe stato infinito: «I prossimi 2-3 giorni saranno decisivi. Se l’operazione non si chiuderà, allora andremo su altri nomi». Ora comanda lo stallo.

Per l’Inter, almeno secondo la mail e gli ultimi colloqui avuti con la Dea in tutte le sue sfaccettature, formali e informali, i bergamaschi non hanno mai manifestato la volontà di cedere Lookman, soprattutto dopo l’uscita di Retegui (volato all’Al-Qadsiah per 67 milioni). Al momento, in un mondo, quello del mercato, dove tutto muta alla velocità di una McLaren, l’Inter non sembra intenzionata ad effettuare rilanci. Marotta e Ausilio — forti comunque della volontà del giocatore di scendere in campo a San Siro — vogliono riflettere per capire come muoversi. Per questo si prenderanno del tempo e poi decideranno".