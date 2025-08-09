La telenovela Lookman prosegue. Il giocatore vuole l'Inter che al momento non rilancia e attende che l'Atalanta dica la sua valutazione.
Lookman, Atletico su Raspadori. Inter attende, nuovo club interessato: “Pronte 45 mln di sterline”
La telenovela Lookman prosegue. Il giocatore vuole l'Inter che al momento non rilancia e attende che l'Atalanta dica la sua valutazione
"Ieri pomeriggio non è salito sul charter Lookman, sparito dai radar da lunedì. Mentre l’Atletico ha virato su Raspadori e l’Inter, a una settimana dal no di Percassi ai 45 milioni, non ha presentato rilanci, ci sta pensando l’Arsenal a preparare un’offerta da 45 milioni di sterline", scrive il Corriere di Bergamo.
