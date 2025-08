Lookman, ora palla ad Oaktree. “E alcuni amici di Ademola raccontano che…”

L'Atalanta ha respinto l'offerta dell'Inter da 42 mln più 3 di bonus: la reazione pubblica e quella privata di Lookman

Matteo Pifferi Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 11:46)

"La Dea ha alzato il muro nei confronti dell’Inter. Respinta l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus messa sul piatto per portare Ademola Lookman alla corte di Chivu. Servono, infatti, 50milioni per ingolosire la famiglia Percassi e convincerla a dare il via libera alla vendita del proprio gioiello". Apre così l'articolo de il Giornale sulla questione Lookman.

"Zero sconti: così fanno sapere da Zingonia, pur essendo consci del fatto che Lookman non intende restare e tantomeno rinnovare. L’Atalanta aveva provato nei giorni scorsi a solleticare il numero 11 nei confronti dell’opzione permanenza, mettendo sul piatto il prolungamento fino al 2029 con ingaggio più che raddoppiato dagli attuali 1,8 a 4,5 milioni netti a stagione. Niente da fare", spiega il Giornale che poi aggiunge:

"Lookman e i suoi agenti sono disposti nel fine settimana a incontrare nuovamente la dirigenza della Dea per ribadire l’intenzione di andare via e soprattutto chiedere la cessione all’Inter. Adesso la palla passa al club nerazzurro e soprattutto a Oaktree. Il fondo americano deve, infatti autorizzare a Marotta il rilancio per avvicinarsi alla soglia dei 50 milioni richiesti dai Percassi. Se l’Inter aumentasse la propria offerta intorno al prezzo fissato dai bergamaschi, la sensazione è che l’Atalanta potrebbe poi dare il via libera alla cessione di Lookman".

E cosa farà ora il giocatore? In molti si chiedono se replicherà quanto fatto da Koopmeiners l'anno scorso. "Nessun ammutinamento all’orizzonte per forzare la mano e rompere con l’Atalanta, anche se - raccontano gli amici dell’attaccante - Ademola sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento dell’Atalanta, che un anno fa di questi tempi gli aveva promesso la cessione per l’estate successiva e ora invece sta tenendo duro pur di monetizzare il più possibile. Ecco spiegata la scelta di oscurare e cancellare ogni traccia di atalantinità dai suoi canali social. Il nerazzurro però Lookman vuole continuare a indossarlo: quello dell’Inter…", chiosa il Giornale.