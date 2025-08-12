"La storiella tra Inter e Atalanta va avanti da un mese, tutto cambia perché nulla cambi. Il nigeriano prima se n’è andato in Portogallo, ora è in Inghilterra e aspetta che si sblocchi l’affare. La realtà è che l’Atalanta vorrebbe venderlo all’estero e non solo per una questione di principio, ma anche per dare un segnale a tutti i suoi stessi giocatori che in futuro potrebbero decidere di comportarsi come il buon Ademola. Ademola che l’accordo con l’Inter ce l’ha da tempo — 4,5 milioni netti di ingaggio —, ma i suoi agenti hanno forse fatto i conti senza l’oste. Morale della favola: l’Inter, oggi ferma all’offerta da 42 milioni più tre di bonus, prima o dopo deciderà di arrivare a toccare quota 50 ma non di parte fissa. E non è detto basti all’Atalanta", scrive il Corriere della Sera.