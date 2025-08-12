L'Inter è in attesa che la trattativa per Ademola Lookman si sblocchi, intanto monitora anche altre piste. Il nigeriano vuole l'Inter, ma l'Atalanta per ora non ha accettato le proposte dei nerazzurri.
calciomercato
CorSera – Lookman, nuova offerta Inter non è detto che basti. Pista B? Un nome piace tantissimo
"La storiella tra Inter e Atalanta va avanti da un mese, tutto cambia perché nulla cambi. Il nigeriano prima se n’è andato in Portogallo, ora è in Inghilterra e aspetta che si sblocchi l’affare. La realtà è che l’Atalanta vorrebbe venderlo all’estero e non solo per una questione di principio, ma anche per dare un segnale a tutti i suoi stessi giocatori che in futuro potrebbero decidere di comportarsi come il buon Ademola. Ademola che l’accordo con l’Inter ce l’ha da tempo — 4,5 milioni netti di ingaggio —, ma i suoi agenti hanno forse fatto i conti senza l’oste. Morale della favola: l’Inter, oggi ferma all’offerta da 42 milioni più tre di bonus, prima o dopo deciderà di arrivare a toccare quota 50 ma non di parte fissa. E non è detto basti all’Atalanta", scrive il Corriere della Sera.
"Con tre variabili che però possono contribuire a sbloccare l’impasse. Il primo: la frattura tra Lookman e l’Atalanta non sembra sanabile, siamo almeno un paio di livelli oltre i capricci di un’estate fa. La seconda: la squadra di Juric non ha in mano un’offerta vera dall’estero e sta già cercando il sostituto di Ademola. Terzo aspetto: l’Inter si è esposta molto, sotto ogni profilo, sul nigeriano. Che è considerato ideale per permettere a Chivu di virare sul 3-4-2-1. Alternative? Piace moltissimo Nusa, ma il Lipsia dopo aver venduto Sesko può fare muro", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA