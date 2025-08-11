“La priorità nerazzurra al momento riguarda l’attacco, cioè Lookman che dal canto suo continua a volere solo e soltanto l’Inter. Da oggi in Italia tornerà operativo il presidente Marotta, dopo qualche giorno di vacanza all’estero, e non è da escludere che possa intercedere per provare a sgretolare l’attuale fase di stallo, riprendendo i contatti con i Percassi sulla base delle buone relazioni esistenti tra i due club.

La Dea vorrebbe cederlo all’estero, ma al momento non c’è alcuna prospettiva. Essendo la frattura con il nigeriano così profonda non può nemmeno sperare su una riappacificazione e quindi serve urgentemente un sostituto, a maggior ragione essendo andato via anche Retegui. Gli agenti di Lookman sono in costante contatto con l’Inter e l’attaccante continua ad allenarsi da solo per farsi trovare pronto, avendo ormai smaltito anche il problema al polpaccio che lo aveva frenato a fine luglio”, si legge.