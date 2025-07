L'Inter ha mosso i primi passi ufficiali per arrivare ad Ademola Lookman, primo obiettivo serio per l'attacco. Ecco le ultime novità

L'Inter ha mosso i primi passi ufficiali per arrivare ad Ademola Lookman, primo obiettivo serio per l'attacco. Ecco le ultime novità raccontate da Sky Sport:"L'Inter ha presentato al telefono la prima offerta da 40 milioni di euro che non è possibile modificare: hanno fatto sapere all'Atalanta che questa è la cifra a disposizione e che non può aumentare. L'entourage si ritiene forte della promessa fatta al giocatore nella scorsa estate in merito ad un'eventuale partenza in caso di offerta di quella cifra.

La posizione della Dea è un po' diversa: non ritiene congrua la cifra perché non rispecchiano al valore di Lookman e non è d'accordo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore si sente forte di quella promessa ma l'Atalanta non ritiene l'offerta congrua. L'Inter è molto ferrea e lineare: non ha bisogno di vendere e ha avuto l'autorizzazione di Oaktree di poter effettuare quest'offerta.

Esistono però alternative: Nkunku, Nico Gonzalez e Sancho in un intreccio con Juve e Atletico Madrid. E sponda Atalanta la speranza dei bergamaschi è che, dovesse la trattativa entrare nel vivo, non si protragga fino ad estate inoltrata. L'Atalanta spera di non ritrovarsi in una telenovela come quella per Koopmeiners: se Lookman deve partire, la speranza è che si risolva il prima possibile per avere i tempi tecnici per trovare un sostituto".