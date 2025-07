L'attaccante dell'Atalanta ha scelto l'Inter per continuare la sua carriera in Serie A. Ora entrerà nel vivo la trattativa tra i due club

L'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman ha scelto l'Inter per continuare la sua carriera in Serie A. Ora entrerà nel vivo la trattativa tra i due club:

Come si legge sul Corriere della Sera, "L'Inter piomba su Lookman. Lanciando un messaggio a tutto il campionato, a partire dal Napoli scudettato. E ora risulta più chiaro anche il reale motivo per cui Luca Percassi, vicepresidente della Lega di serie A, martedì scorso aveva disertato l'assemblea. «Mo-tivi di calciomercato», la giustificazione sul libretto delle assenze dell'ad del-l'Atalanta. Ma non centrava solo la trattativa di cessione di Retegui all'Al Qadsiah per 68 milioni (a proposito: il rallentamento è dovuto al fatto che anche il papà chiede una commissione), dietro c'era e c'è molto di più: anche un altro attaccante dei bergamaschi, Lookman, vuole cambiare aria. Un vero e proprio ciclone che rischia di squassare l'intera serie A. I dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio osservano interessati dalla sede dell'Inter l'evoluzione del tornado".