Andrea Della Sala Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 13:32)

La telenovela Lookman prosegue e non sono previste novità in questi giorni. Inter e Atalanta al momento mantengono la propria posizione. Possibile che l'affare si sblocchi in un modo o nell'altro a partire dalla prossima settimana.

"L'Inter continua a lavorare al colpo Lookman. Prevista un'accelerazione per settimana prossima con il rilancio a 45 milioni più bonus per sfiorare quota 50. Il nigeriano ha ribadito ai suoi agenti di ritenere conclusa l'esperienza atalantina e vuole indossare la maglia dell'Inter al più presto. Con la Dea che non appena avrà individuato il sostituto appare destinata a dare il via libera alla partenza del nigeriano. Un film già visto dalle parti di Zingonia un anno fa con Koopmeiners e la Juve", si legge sul Giornale.