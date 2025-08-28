FC Inter 1908
Lookman verso la permanenza all’Atalanta: potrebbe essere gradualmente reintegrato

Sfumata la pista Inter, con il mercato estivo ormai agli sgoccioli, la permanenza di Ademola Lookman all'Atalanta è uno scenario sempre più concreto
Marco Macca Redattore 

Sfumata la pista Inter, con il mercato estivo ormai agli sgoccioli, la permanenza di Ademola Lookman all'Atalanta è uno scenario sempre più concreto. A tal proposito, scrive Il Giorno:

"Come previsto dall’Atalanta nelle sue strategie di mercato: Lookman non era considerato incedibile, ma l’intenzione a luglio, dopo la cessione di Retegui, era di trattenerlo ancora per un anno. Così l’idea di un reintegro prende corpo gradualmente, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato".

"Restano problemi da risolvere: intanto Lookman non gioca da più di tre mesi e non ha praticamente mai preso parte ad un allenamento con Juric, che finora ha impostato il gruppo senza di lui. Andrà anche ricucito il rapporto con lo spogliatoio, dove alcuni senatori non avrebbero gradito il suo ammutinamento, e infine va sanata la ferita apertissima con la tifoseria, soprattutto con la Curva Nord".

(Fonte: Il Giorno)

