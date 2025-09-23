All'Inter era già pronto il contratto per Ademola Lookman: ecco svelate le cifre e i dettagli della bozza d'accordo

All'Inter era praticamente già pronto il contratto per Ademola Lookman. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino dell’attaccante nigeriano, che alla fine è rimasto a Bergamo ed è stato reintegrato da settimana scorsa in rosa da Ivan Juric.