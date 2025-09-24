Uno dei giovani più interessanti appartenenti al vivaio dell'Inter è sicuramente Aleksandar Stankovic: cosa filtra dalle parti del Bruges

Uno dei giovani più interessanti appartenenti al vivaio dell'Inter è sicuramente Aleksandar Stankovic. La scelta del club nerazzurro in estate, al contrario rispetto a quella fatta per Francesco Pio Esposito, è stata quella di monetizzare con lui nell'immediato e permettergli di trovare spazio altrove, per poi valutare un suo ritorno a Milano la prossima estate.