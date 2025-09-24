FC Inter 1908
FCIN1908 / Bruges entusiasta di Stankovic: sono certi che l’Inter lo riprenderà e che varrà… - immagine 1
Uno dei giovani più interessanti appartenenti al vivaio dell'Inter è sicuramente Aleksandar Stankovic: cosa filtra dalle parti del Bruges
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Uno dei giovani più interessanti appartenenti al vivaio dell'Inter è sicuramente Aleksandar Stankovic. La scelta del club nerazzurro in estate, al contrario rispetto a quella fatta per Francesco Pio Esposito, è stata quella di monetizzare con lui nell'immediato e permettergli di trovare spazio altrove, per poi valutare un suo ritorno a Milano la prossima estate.

FCIN1908 / Bruges entusiasta di Stankovic: sono certi che l’Inter lo riprenderà e che varrà…- immagine 2

L'Inter ha infatti ceduto il centrocampista classe 2005 al Bruges per 10 milioni di euro: nell'accordo con i belgi, però, è stata concordata una doppia clausola di recompra che varrà 23 milioni di euro nel 2026 e 25 milioni di euro nel 2027.

FCIN1908 / Bruges entusiasta di Stankovic: sono certi che l’Inter lo riprenderà e che varrà…- immagine 3
Getty

C'è chi quest'estate ha storto il naso sulla cifra della cessione iniziale del ragazzo, giudicandola troppo bassa: ma, secondo quanto raccolto da FcInter1908, risulta che dalle parti di Bruges abbiano già ben chiaro il potenziale di Stankovic, che a detta loro può diventare un calciatore dal valore molto più alto, circa 40-50 milioni. L'Inter si troverebbe quindi a dover pagare soli 13 milioni per riavere un calciatore che ha già maturato esperienza internazionale anche in Champions League, per poi trovarsi tra le mani addirittura un potenziale titolare nel ruolo di regista.

