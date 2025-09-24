C'è chi quest'estate ha storto il naso sulla cifra della cessione iniziale del ragazzo, giudicandola troppo bassa: ma, secondo quanto raccolto da FcInter1908, risulta che dalle parti di Bruges abbiano già ben chiaro il potenziale di Stankovic, che a detta loro può diventare un calciatore dal valore molto più alto, circa 40-50 milioni. L'Inter si troverebbe quindi a dover pagare soli 13 milioni per riavere un calciatore che ha già maturato esperienza internazionale anche in Champions League, per poi trovarsi tra le mani addirittura un potenziale titolare nel ruolo di regista.
