La trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman sembra attraversare una fase di quiete. Il motivo lo svela il Corriere dello Sport:
calciomercato
Lookman, rilancio Inter la prossima settimana? E tra le 4 alternative…
"La sensazione è che dietro l’attesa ci possa essere soprattutto la volontà di far sgonfiare il caso, calmare le acque e sedersi al tavolo delle trattative (magari a inizio della prossima settimana) con uno spirito differente. Una situazione delicata da valutare ora dopo ora senza inasprire ancor di più i toni: l’Atalanta aspetta eventuali rilanci - al momento non ci sono offerte dall’estero per il giocatore - l’Inter guarda in direzione Bergamo in attesa di un prezzo definitivo di vendita, Lookman ha fatto capire che accetterà soltanto una destinazione".
L'Inter, nel frattempo, valuta anche altri quattro profili (Nkunku, Nusa, Garnacho e Openda) "ma il piano B sembra essere una remota eventualità. Lookman rimane in cima alla lista, l’ex Lipsia dal canto suo ha soltanto una maglia in testa. Ma per arrivare in porto meglio aspettare che il mare finisca d’agitarsi", chiosa il CorSport.
