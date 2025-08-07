Lookman, rilancio Inter la prossima settimana? E tra le 4 alternative…

"La sensazione è che dietro l’attesa ci possa essere soprattutto la volontà di far sgonfiare il caso, calmare le acque e sedersi al tavolo delle trattative (magari a inizio della prossima settimana) con uno spirito differente. Una situazione delicata da valutare ora dopo ora senza inasprire ancor di più i toni: l’Atalanta aspetta eventuali rilanci - al momento non ci sono offerte dall’estero per il giocatore - l’Inter guarda in direzione Bergamo in attesa di un prezzo definitivo di vendita, Lookman ha fatto capire che accetterà soltanto una destinazione".