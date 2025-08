«Vogliono fare la bella figura anche in CL. Solo il Milan non le fa ma per come gioca Allegri serve rinforzare soprattutto il centrocampo. Ma a centrocampo servono rinforzi anche all'Inter e a Napoli», ha aggiunto il procuratore.

L'agente ha commentato anche quanto successo a Bergamo con Lookman che ha rotto completamente con l'Atalanta non presentandosi agli allenamenti. «Lookman ? Non do giudizi di solito in trattative che non sono dei miei giocatori. Per tanti motivi penso che il giocatore abbia sbagliato a rompere così. Ma se l'Atalanta gli ha fatto una promessa un anno fa credo sia giusto accontentarlo. Il calciatore andrebbe a guadagnare di più e in un club che, anche se l'Atalanta è un grande club, è considerato più importante. Non credo sia giusto, ma se non si trova l'accordo e fai muro anche io direi al mio calciatore di farsi sentire. Non andare in ritiro è l'esasperazione del concetto. Se mi dai un prezzo e mi avvicino è una cosa, ma se non mi dai neanche un prezzo è un'altra cosa».