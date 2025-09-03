"La telenovela estiva di Ademola Lookman è finita con l’epilogo previsto: l’attaccante anglo-nigeriano rimane all’Atalanta (salvo clamorosi colpi di scena possibili fino al 12 settembre, quando chiuderanno i mercati di Arabia e Turchia), come deciso dal club fin da inizio luglio. E in più l’Atalanta lo ha inserito nella lista Uefa. Si è concluso così il lungo braccio di ferro iniziato sei settimane fa tra il giocatore e la società nerazzurra, che ha mantenuto la sua posizione di fermezza, imponendo il rispetto del contratto vigente fino al 2027".