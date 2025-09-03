FC Inter 1908
Alla fine, dopo un lungo corteggiamento dell'Inter, Ademola Lookman è rimasto all'Atalanta, proprio quello che volevano i Percassi
Marco Macca Redattore 

Alla fine, dopo un lungo corteggiamento dell'Inter, Ademola Lookman è rimasto all'Atalanta, proprio quello che volevano i Percassi. Come riferisce Il Giorno, ora sarà compito di Juric reintegrare il calciatore gradualmente:

"La telenovela estiva di Ademola Lookman è finita con l’epilogo previsto: l’attaccante anglo-nigeriano rimane all’Atalanta (salvo clamorosi colpi di scena possibili fino al 12 settembre, quando chiuderanno i mercati di Arabia e Turchia), come deciso dal club fin da inizio luglio. E in più l’Atalanta lo ha inserito nella lista Uefa. Si è concluso così il lungo braccio di ferro iniziato sei settimane fa tra il giocatore e la società nerazzurra, che ha mantenuto la sua posizione di fermezza, imponendo il rispetto del contratto vigente fino al 2027". 

"Calendario alla mano il possibile rientro di Lookman potrebbe avvenire il 17 a Parigi, al debutto in Champions contro i campioni d’Europa del PSG, proprio contro la squadra che lo aveva cercato tredici mesi fa. In queste settimane andranno ricuciti i rapporti anche con Juric, con lo spogliatoio e ovviamente con la tifoseria organizzata, che ha già manifestato la sua delusione per il comportamento tenuto dal giocatore e in parte (il gruppo della Vecchia Guardia) anche la sua contrarietà a rivederlo in campo con la maglia nerazzurra".

(Fonte: Il Giorno)

