Il club bergamasco è alle prese con la rottura dal nigeriano che avrebbe voluto essere ceduto all'Inter ma ha ritrovato l'attaccante italiano dopo due infortuni gravi

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 18:46)

"Con il ritorno in campo e anche al gol di Scamacca, l'Atalanta può tornare ad affrontare più serena il caso Lookman". L'Ansa racconta così della amichevole vinta dalla squadra di Juric contro il Lipsia. Non era convocato per la sfida contro i tedeschi il giocatore che piace tanto all'Inter (e che sta recuperando da un infortunio) ma che è ancora del club bergamasco dopo l'offerta di 42mln+3 rispedita a Milano.

"Non c'è Ademola Lookman, infortunato e soprattutto in rotta con la dirigenza, ma l'Atalanta un altro attaccante di razza ce l'ha ed è il ritorno al gol di Gianluca Scamacca la notizia migliore nella vittoriosa seconda amichevole dei bergamaschi che piegano in rimonta il Lipsia grazie alla rete al '90 di Lorenzo Bernasconi", si legge ancora dall'agenzia.

"Dopo due infortuni, il primo esattamente un anno fa con la rottura del crociato in un'amichevole d'agosto e il secondo sei mesi dopo con la lesione al retto femorale pochi minuti dopo il suo rientro in campo, Scamacca è pronto a tornare a essere un giocatore importante per la Dea. Con lui in campo l'Atalanta può tornare ad affrontare più serena il caso Lookman", conclude l'articolo.

(Fonte: ansa.it)