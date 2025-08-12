Il giocatore dell'Atalanta non valuta altre destinazioni se non l'Inter. Il club nerazzurro pone un limite alla cifra per il suo ingaggio

Stallo totale tra Inter e Atalanta per Lookman. Il giocatore continua a manifestare la volontà di vestire la maglia interista, ma il club bergamasco non si espone e non fissa un prezzo per la sua cessione.

"L’Inter e Ademola Lookman riescono in questo miracolo, continuano a guardarsi a distanza, nonostante la dirigenza operi a Milano e lui si sia trasferito a Londra in attesa di nuove. Insomma, vanno oltre le nebbie di una sfinente battaglia di nervi tra club nerazzurri. Servirebbe una mossa di uno dei club per innescare la trattativa autentica e ragionare finalmente di prezzi. In ogni caso, il club di Oaktree ha fissato un’asticella di spesa possibile, 50 milioni totali considerando i bonus e partendo da una base di 45. Al momento opportuno, se e quando la Dea sarà finalmente disponibile a parlarne e quindi dimostrerà di voler vendere il suo gioiello con le treccine in Italia, l’Inter alzerà la propria offerta fino a quell’altezza, ma non oltre", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In questo gioco di specchi, di detto e non detto, il punto di partenza è proprio l’attesa reciproca delle parti in commedia. Ademola aspetta l’Inter e l’Inter aspetta Ademola. Il patto di ferro tra loro non è stato mai scalfito negli ultimi giorni e durerà ancora per settimane. Non cambierà neanche se iniziasse ad allungarsi pericolosamente l’ombra del Napoli di Conte, che osserva a distanza e tifa per lo stallo perenne. Solo in quel caso potrebbe presentarsi a sorpresa, magari alla fine dei giochi, con una somma irrinunciabile per la Dea. Il nigeriano, però, guarda solo a Milano ed è questo ciò che conta, almeno al momento".

"Due giorni fa Lookman ha semplicemente cambiato il punto di partenza: non brama più l’Inter dal Portogallo, ma lo fa dall’Inghilterra, dove si è spostato per stare tranquillo, raccogliere i pensieri e continuare ad allenarsi, anche se difficilmente potrebbe essere al meglio nelle prime di campionato. Dopo la fuga da Bergamo e il soggiorno in Algarve per guarire dall’infortunio e non perdere muscoli, adesso si trova nella “sua” Londra. In questa settimana i suoi agenti rimetteranno piede in Italia, tra Milano e Bergamo, continuando a tentare una complessa opera diplomatica, avendo però ben chiaro il mandato del loro giocatore. Non è solo il quinquennale fino al 2030, con stipendio galoppante da 1,8 a 4,5 milioni, per Lookman l’Inter è anche ambizione e voglia di scudetto. In fondo, pure una questione di principio. Avrebbe voluto essere “liberato” senza questa battaglia di nervi, la sua furia contro la Dea nasce anche da una presunta promessa di cessione che risalirebbe all’anno passato", chiude Gazzetta.