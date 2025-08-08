Al momento non sono arrivati né certificati medici né contatti con l'entourage del giocatore, scelte che porteranno a una decisione netta da parte del club

"Ademola se ne è andato e non ritorna più. O forse ritornerà? Ma soprattutto, dov'è finito l'attaccante nigeriano al centro della telenovela più appassionante del calciomercato estivo?". Apre con queste domande il Corriere dello Sport il suo focus su Ademola Lookman, che ormai continua a disertare gli allenamenti dell'Atalanta in attesa del via libera per la sua cessione. Spiega il quotidiano: "Domande all'apparenza senza risposta, tra presunti avvistamenti, dubbi e pochissime certezze: sabato l'ultima apparizione al centro sportivo di Zingonia per curare il polpaccio malandato, poi il momentaneo addio a mezzo social in cui ha spiegato le proprie ragioni.

Da quel momento in poi soltanto silenzio e fughe pomeridiane per trovar pace e proseguire in solitaria quel benedetto lavoro di riatletizzazione, lasciato in sospeso a causa di un gesto forte e di rottura nei confronti di un'Atalanta accusata di non mantenere promesse. Ma le promesse sono state spiegate in maniera chiara e lineare dall'ad Luca Percassi. Lookman aveva inizialmente chiesto la cessione - indipendentemente dalla destinazione - salvo poi scegliere solo e soltanto l'Inter, le condizioni imprescindibili invece sono sempre state due: tanti saluti per un super top club europeo e non in Italia visto che lo stesso Lookman aveva ribadito di «non vedersi con un'altra maglia addosso».

In Serie A. Lunedì mattina la seconda spaccatura - la prima era arrivata col comunicato -, ma se l'atteggiamento iniziale aveva deluso e infastidito la società bergamasca, il quarto giorno d'assenza ingiustificata porta con sé un bel pizzico d'irritazione: al momento non sono arrivati né certificati medici né contatti con l'entourage del giocatore, scelte che porteranno a una decisione netta da parte del club. Multe e sanzioni sono in arrivo a causa di un atteggiamento che di sicuro non rimarrà impunito".