Striscione dei tifosi del club bergamasco contro il giocatore che ha chiesto la cessione e dopo il no ai 45 mln dell'Inter ha tolto da Instagram i riferimenti alla sua squadra

I tifosi dell'Atalanta sono arrabbiatissimi. E non gliele mandano a dire. Ademola Lookman ha fatto intendere di voler lasciare il club bergamasco con una prese di posizione netta e pubblica. Di fronte al rifiuto dei Percassi di cederlo all'Inter per una cifra di 45 mln complessivi, il giocatore ha dato un chiaro segnale sui social cancellando ogni riferimento alla sua storia recente con la squadra di Bergamo.

E i sostenitori nerazzurri non glielo hanno perdonato. Così, fuori dai cancelli di Zingonia - dove il giocatore si sta allenando con sedute personalizzate per recuperare da un infortunio che lo ha messo ko e non gli ha permesso di partecipare all'amichevole col Lipsia - gli hanno lasciato uno striscione.