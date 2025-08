Sky – Lookman, trattativa in stallo. L’idea è che in settimana…

Ferme sulle loro posizioni le tre parti in causa. Non si è sbloccata la situazione tra Atalanta-Inter per Lookman . Il club bergamasco non ha accettato l'offerta fatta dal club milanese di 45 mln complessivi e "non ha fatto un prezzo", riferiscono a Skysport. Ma non ha dichiarato il giocatore incedibile. L'idea è quella che la trattativa si possa riaprire nei prossimi giorni.

Non sta bene e si sta allenando a parte per un problema al polpaccio e non ha partecipato ieri all'amichevole di Lipsia. I suoi agenti sono arrivati in città nei giorni scorsi per forzare la mano, si vedrà se poi in settimana si sbloccherà la situazione. Se le parti si verranno incontro. Sicuramente l'Inter ha in mente delle piste alternative: Nico Gonzalez e Nkunku restano le opzioni principali.