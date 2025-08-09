FC Inter 1908
Lookman vede solo Inter: “Atalanta, fallito tentativo di scatenare asta internazionale”

Ademola Lookman vuole solo l'Inter. Tanto che, almeno per il momento, sta fallendo ogni tentativo dell'Atalanta di scatenare un'asta internazionale
Ademola Lookman vuole solo l'Inter. Tanto che, almeno per il momento, sta fallendo ogni tentativo dell'Atalanta di scatenare un'asta internazionale.

A confermarlo è l'edizione odierna de Il Giornale:

"Nel frattempo il tentativo dell’Atalanta di scatenare un’asta internazionale per Lookman (proposto da alcuni intermediari all’Arsenal) non sta sortendo grossi effetti: il nigeriano vuole solo l’Inter. Settimana prossima si può entrare nel vivo".

(Fonte: Il Giornale)

