Matteo Pifferi Redattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 12:16)

"L’Inter sta rastrellando il tesoretto per tornare all’assalto di Ademola Lookman". Apre così l'articolo de il Giornale in merito al no dell'Atalanta alla prima offerta dell'Inter per Lookman.

Non bastano quindi i 40 mln di euro proposti da Marotta e Ausilio per l'esterno nigeriano e la dirigenza atalantina non gradisce nemmeno la formula del prestito con obbligo di riscatto. "Tanto che l’Atalanta ha rilanciato: servono almeno 50 milioni cash (l’unica contropartita gradita ai bergamaschi era Pio Esposito, sul quale però Chivu ha posto il veto) per strappare il match winner dell’Europa League 2024 agli orobici. Ecco che allora dalle parti di viale della Liberazione hanno subito intensificato le manovre in uscita per provare a rendere più appetitosa per la Dea la nuova proposta", spiega il Giornale.

Una delle prime uscite dovrebbe essere Stankovic al Bruges per 10 mln di euro - con l'Inter che mantiene la recompra per due anni a 25 e 28 mln - e Buchanan al Sassuolo per 8 mln più bonus e il 10% sulla rivendita. "Denari utili per rimpinguare l’offerta per Lookman, che nel frattempo ha detto no ai club arabi e messo in stand-by l’Atletico Madrid per aspettare proprio l’Inter con cui ha già l’accordo per un quinquennale da 4 milioni più 1 di bonus a stagione", la chiosa del quotidiano.