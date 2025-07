Oggi può essere una giornata importante per il destino di Ademola Lookman: gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 29 luglio - 14:04

Oggi può essere il giorno decisivo per Ademola Lookman all'Inter. Stamattina Marotta e Percassi erano in Lega per l'Assemblea ma, nel corso della giornata, potrebbero avere un contatto per riprendere le trattative per l'esterno nigeriano.

L'Inter presenterà la nuova offerta per Lookman, migliorativa rispetto alla precedente: dai 40 mln inizialmente offerti, la dirigenza interista è pronta ad arrivare a circa 45 mln di euro bonus inclusi e resta da vedere se l'Atalanta si muoverà dalle pretese iniziali (50 mln di euro) oppure resterà inflessibile.

L'Inter potrebbe anche ritoccare la seconda offerta e, per farlo, ha bisogno anche di incassare dalle cessioni. Secondo Alfredo Pedullà, una è quasi in dirittura d'arrivo: "Abbiamo spiegato e ribadisco il concetto che l'Inter può alimentare il tesoretto per Lookman: sono andati avanti i discorsi per Sebastiano Espositocol Cagliari da ieri sera e probabilmente andranno avanti in giornata per chiudere. Il Cagliari vuole chiudere a circa 7 mln".

"Esposito è in scadenza, la prima cosa da fare è di prolungare il contratto con l'Inter per 3 o 4 anni per poi fare un'operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni per esempio la salvezza del Cagliari"