Il quotidiano nazionale analizza le parole del presidente sul mercato e si sofferma sul rilancio per il nigeriano e sul difensore del Parma per il quale "non è iniziata una trattativa"

"L'Inter ha già presentato un’offerta da 40 milioni per Lookman, formulata in prestito con obbligo di riscatto, rifiutata dalla Dea. Oggi è atteso il rilancio che, fra parte fissa e bonus, dovrebbe toccare il tetto dei 45. Basterà? Finora da Bergamo hanno fatto muro, inflessibili nel pretenderne 50 e con la formula dell’acquisto a titolo definitivo. Di certo, come ha sottolineato Marotta, le interlocuzioni non andranno per le lunghe". Così il Corriere della Sera, nell'edizione nazionale, scrive della trattativa Lookman.