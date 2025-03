In Spagna – Lucumi sui taccuini dell’Atletico Madrid: c’è concorrenza Inter

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo cita fonti italiane quando parla di Jhon Lucumì , difensore colombiano, classe 1998 del Bologna, che piacerebbe all'Inter. Il giornale sportivo spagnolo dedica un articolo a quello che sarebbe un obiettivo di mercato nerazzurro ma lo fa in particolare per parlare di una concorrente eventuale nella corsa al giocatore, l'Atletico Madrid.

I colchoneros - da quanto scrive il quotidiano spagnolo - ha in programma di ingaggiare almeno un difensore centrale la prossima stagione e sarebbero diversi i nomi sull'agenda dei dirigenti. "L'accordo finale dipenderà non solo dagli aspetti calcistici, ma anche da quelli finanziari e dalla volontà dei giocatori di indossare la maglia biancorossa", si legge. "Per tanti nomi nell'elenco dell'Atletico Madrid ci sarà da battere la concorrenza e per il giocatore del Bologna la concorrenza è quella dell'Inter. Il club spagnolo ne sarebbe consapevole e sta facendo solo dei sondaggi in vista dell'estate in attesa se decidere o meno con l'acquisto del giocatore che ha una valutazione di 18 mln", conclude MD.