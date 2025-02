Simone Rondanini, agente di Jhon Lucumì, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'interesse delle big nei confronti del suo assistito: "Jhon è arrivato al Bologna nel 2022 e ha mostrato una crescita costante nel campionato italiano. Sotto la guida di Thiago Motta, ha consolidato la sua posizione come difensore centrale affidabile, diventando un pilastro della difesa rossoblù. Con l'arrivo di Italiano, Lucumì ha mantenuto il suo ruolo centrale, dimostrando versatilità e adattabilità ai diversi schemi tattici proposti. La sua capacità di leggere il gioco e l'efficacia nei duelli difensivi lo rendono indispensabile per entrambi gli allenatori. Credo che abbia avuto una crescita tattica importante sviluppata in due contesti tattici differenti".